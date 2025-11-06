बंद पुल पर मौत की रेस, दर्दनाक हादसे में दो लोगों की गई जान

चेन्नई में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हादसा रॉयपेट्टा इलाके में बने एक बंद पुल पर हुआ, जहां दो युवकों की तेज रफ्तार मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और पुल से धुआं उठने लगा.

हादसे में दो लोगों की हुई मौत

जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान 19 साल के सुहैल और 49 साल के कुमरन के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक का नाम जोएल बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि सुहैल और जोएल दोनों अपने मोटरसाइकिलों पर रेसिंग कर रहे थे.

स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे के बाद पुल से धुआं उठता देख उन्होंने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सुहैल और कुमरन को मृत घोषित कर दिया.

बंद पुल पर लगा रहे थे रेस

घायल जोएल की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है. रॉयपेट्टा पुलिस ने बताया कि जिस पुल पर यह हादसा हुआ वो पिछले कई महीनों से मरम्मत कार्य के कारण यातायात के लिए बंद था. बावजूद इसके कुछ स्थानीय युवक वहां स्टंट और रेसिंग करने पहुंच जाते थे.

पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि बंद पुल पर युवकों की एंट्री कैसे हुई. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इस तरह के बंद पुलों पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.



