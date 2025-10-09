scorecardresearch
 

TVK प्रमुख विजय के घर को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस तो...

देर रात पुलिस कंट्रोल रूम को एक फोन कॉल के जरिए यह सूचना दी गई थी. पुलिस की कई टीम अभिनेता के घर पहुंची. पुलिस ने बताया कि पहले घर के बाहर तलाशी ली गई और जब विजय जागे, तब टीम को घर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी गई.

पुलिस ने 37 वर्षीय शबिक नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है (File Photo- PTI)
चेन्नई में अभिनेता और तमिलगा वेत्रि कझगम (TVK) प्रमुख थलपति विजय के नीलांकरई स्थित घर पर बम रखे जाने की झूठी धमकी से हड़कंप मच गया. देर रात पुलिस कंट्रोल रूम को एक फोन कॉल के जरिए यह सूचना दी गई थी. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 37 वर्षीय शबिक नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने यह झूठी कॉल की थी.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, कॉल मिलने के बाद बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (BDDS) को मौके पर भेजा गया. तड़के करीब 3 बजे से तलाशी अभियान शुरू हुआ, जो सुबह 7:25 बजे तक चला, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने बताया कि पहले घर के बाहर तलाशी ली गई और जब विजय जागे, तब टीम को घर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी गई. पूरी तलाशी के बाद यह स्पष्ट हुआ कि यह एक होअक्स कॉल (झूठी धमकी) थी. शुरुआत में बताया गया था कि धमकी ईमेल के माध्यम से मिली, लेकिन बाद में स्पष्ट किया गया कि यह फोन कॉल थी.

एक सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि हाल के दिनों में चेन्नई की कई नामी हस्तियों को बम धमकी वाले ईमेल मिल रहे हैं, जो एक Hotmail ID से भेजे गए हैं. उन्होंने कहा, “पिछले महीने एक्टर-राजनीतिज्ञ एस. वी. शेखर को भी इसी तरह का ईमेल मिला था. इन ईमेल्स की भाषा काफी हद तक एक जैसी है. हम उस मेल आईडी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.”

