तमिलनाडु: नाला साफ करने उतरे दो मजदूरों की दम घुटने से मौत, ठेकेदार पर उठे सवाल

तमिलनाडु के त्रिची जिले से दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां नाला साफ करने उतरे दो संविदा कर्मियों की दम घुटने से मौत हो गई. मामला थिरुवेराम्बुर थाना क्षेत्र के कार्मेल गार्डन इलाके का है. मृतकों की पहचान प्रभु (चिन्ना सलेम) और रवि (थिरुवप्पुर, पुडुकोट्टई) के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, प्रभु नाले में सफाई के लिए उतरे थे, लेकिन कुछ ही देर में दम घुटने से वे बेहोश होकर गिर पड़े. यह देखकर उनके साथी रवि ने उन्हें बचाने के लिए नाले में छलांग लगा दी, लेकिन वह भी अंदर जाकर बेहोश हो गए. दोनों को बाहर निकालने की कोशिशें नाकाम रहीं.

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को नाले से बाहर निकाला. तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए त्रिची गवर्नमेंट अस्पताल भेजा गया है. थिरुवेराम्बुर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शुरुआती जांच में सामने आया है कि नाले के अंदर जहरीली गैस होने की वजह से दम घुटा. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बिना सुरक्षा इंतजामों के मजदूरों को नाले में क्यों उतारा गया. घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है और सवाल उठ रहे हैं कि ठेकेदारों द्वारा मजदूरों की सुरक्षा को लेकर इतनी लापरवाही क्यों बरती जाती है.

