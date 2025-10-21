scorecardresearch
 

Karnataka: मोबाइल इस्तेमाल करने पर छात्र को पीट-पीट कर किया लहूलुहान, वीडियो वायरल होते ही टीचर गिरफ्तार

चित्रदुर्ग की नायकनाहट्टी वेद पाठशाला में टीचर वीरेश हिरेमठ ने छात्र को मोबाइल इस्तेमाल करने पर बेरहमी से पीटा. घटना आठ महीने पहले हुई थी, लेकिन अब वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. छात्र ने उत्पीड़न सहन न कर स्कूल पहले ही छोड़ दिया था.

घटना आठ महीने पहले हुई थी.(Photo: Screengrab)
कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के नायकनाहट्टी स्थित श्रीगुरु थिप्पेरुद्रस्वामी वेद पाठशाला से छात्र उत्पीड़न का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. वायरल हुए वीडियो में टीचर वीरेश हिरेमठ को छात्र को बेरहमी से पीटते हुए देखा जा सकता है. घटना की वजह थी कि छात्र ने किसी और का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर अपनी दादी को कॉल किया था.

वीडियो में छात्र बार-बार टीचर से दया की भीख मांगता नजर आता है, लेकिन टीचर उसकी नहीं सुनते और लगातार उसे पीटते रहते हैं. घटना आठ महीने पहले हुई थी, लेकिन अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सार्वजनिक हुआ. छात्र ने उत्पीड़न सहन न कर पाने के कारण तुरंत ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) लेकर स्कूल छोड़ दिया था.

यह भी पढ़ें: चित्रदुर्ग में मिला 20 साल की कॉलेज छात्रा का अधजला शव, रेप के बाद हत्या की आशंका

वीडियो वायरल होने के बाद पूरे जिले में आक्रोश फैल गया और शिक्षा जगत में भी यह घटना चर्चा का विषय बनी. नायकनाहट्टी पुलिस ने वीरेश हिरेमठ को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि वह आरोपी शिक्षक के खिलाफ टीचर द्वारा शारीरिक उत्पीड़न की धाराओं में कार्रवाई कर रही है.

स्थानीय नागरिक और अभिभावक इस घटना की निंदा कर रहे हैं और स्कूल प्रशासन से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं. वायरल वीडियो ने शिक्षा संस्थानों में छात्रों के प्रति अनुशासन और शिक्षक की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

