चित्रदुर्ग में मिला 20 साल की कॉलेज छात्रा का अधजला शव, रेप के बाद हत्या की आशंका

कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक कॉलेज छात्रा की नृशंस हत्या का मामला सामने आने से इलाके में सनसनी है. यहां के गोनुरू में 20 साल की छात्रा वर्षिता का अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया. राजकीय महिला प्रथम श्रेणी महाविद्यालय की बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा वर्षिता 14 अगस्त को अपने होस्टल से निकलने के बाद दो दिनों से लापता थी. जब माता-पिता को उसकी मौत की सूचना मिली, तो वे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आए हुए थे. उसकी मौत की जानकारी मिलते ही वे सदमे और शोक में डूब गए.

पुलिस को संदेह है कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या की गई. इसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसके शव को आग लगा दी गई. हालांकि शव पूरी तरह जला नहीं.ग्रामीण पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने आरोपियों की तलाश में व्यापक अभियान शुरू कर दिया है.

पुलिस उपाधीक्षक दिनाकर और पुलिस निरीक्षक मुद्दू राज ने जांच जारी रखते हुए अस्पताल का दौरा किया. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है और जांच जारी है.

बता दें कि रेप के बाद हत्या या सबूत मिटाने के लिए शव को जला देने का ये कोई पहला मामला नहीं है बल्कि पहले भी ऐसे कई भयावह मामले सामने आते रहे हैं.

