तमिलनाडु: 9 दिसंबर को जारी होगा वोटर लिस्ट ड्राफ्ट, सिर्फ इन लोगों के नाम होंगे शामिल

तमिलनाडु की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने गुरुवार को कहा कि 9 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूची में केवल उन्हीं मतदाताओं के नाम शामिल होंगे, जिन्होंने 4 दिसंबर से पहले साइन किए हुए एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किए होंगे.

उन्होंने बताया कि चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत जो मतदाता 4 दिसंबर तक फॉर्म जमा नहीं करेंगे, उनके नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे. उन्होंने सभी वोटर्स से इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने और सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की.

9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावा और आपत्ति की अवधि

अर्चना पटनायक ने कहा कि जिन मतदाताओं तक तीन बार घर जाकर भी एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं पहुंचाया जा सका, उनके नाम भी मसौदा सूची में नहीं होंगे. जिन लोगों को मसौदा सूची में अपना नाम नहीं मिलेगा, वे 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावा और आपत्ति की अवधि के दौरान घोषणा-पत्र के साथ फॉर्म-6 जमा कर नया नाम दर्ज करा सकते हैं. इस अवधि में नाम जोड़ने या हटाने के लिए आवेदन किया जा सकेगा.

7 फरवरी 2026 को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

उन्होंने कहा कि किसी मौजूदा एंट्री पर आपत्ति वही व्यक्ति कर सकता है, जिसका नाम संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज हो. 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी तक फॉर्म्स की जांच और सत्यापन के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे. इसके बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की कि वे अंतिम तारीख 4 दिसंबर का इंतजार न करें, बल्कि जल्द से जल्द अपने एन्यूमरेशन फॉर्म बूथ लेवल अधिकारियों या सहायता केंद्रों पर जमा कराएं, ताकि आखिरी समय पर हड़बड़ी से बचा जा सके.

