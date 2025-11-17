scorecardresearch
 

Feedback

'BRS की याचिका पर जल्द फैसला लें या अवमानना का सामना करें', दलबदल मामले में तेलंगाना स्पीकर को SC की फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस छोड़कर कांग्रेस जॉइन करने वाले 10 विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला नहीं करने के लिए तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर गद्दाम प्रसाद कुमार को फटकार लगाई.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता वाली बीआरएस की याचिका को दबाकर बैठने पर तेलंगाना स्पीकर को फटकारा. (Photo: ITG/@GFX)
सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता वाली बीआरएस की याचिका को दबाकर बैठने पर तेलंगाना स्पीकर को फटकारा. (Photo: ITG/@GFX)

तेलंगाना में बीआरएस से कांग्रेस में गए विधायकों के दलबदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को कड़ी फटकार लगाते हुए अल्टीमेटम दे दिया है. चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने सोमवार को तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर गद्दाम प्रसाद कुमार को चेतावनी देते हुए साफ शब्दों में कहा कि वह अगले हफ्ते तक अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करें, वरना अवमानना की कार्यवाही के लिए तैयार रहें.

जस्टिस बीआर गवई ने स्पीकर को चेतावनी देते हुए कहा, 'अब आपके पास दो रास्ते हैं. या तो अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करें, या अवमानना का सामना करें. हमने पहले ही साफ कर दिया है कि दलबदल मामलों में स्पीकर को कोई संवैधानिक इम्युनिटी नहीं मिलती. आप अनिश्चित काल तक याचिकाएं लंबित नहीं रख सकते.' सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब तलब किया है. साथ ही, स्पीकर से पूछा गया है कि आखिर 31 जुलाई के आदेश के बावजूद अब तक फैसला क्यों नहीं हुआ?

दरअसल, पिछले साल दिसंबर में बीआरएस के 10 विधायकों ने कांग्रेस जॉइन कर ली थी. इसके बाद बीआरएस ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की याचिका स्पीकर के पास दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई 2025 को स्पीकर को सख्त निर्देश दिया था कि तीन महीने यानी 31 अक्टूबर 2025 तक इन याचिकाओं पर फैसला कर दें. लेकिन समयसीमा बीतने के बावजूद स्पीकर ने कोई निर्णय नहीं लिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया.

सम्बंधित ख़बरें

Saudi Bus Fire
उमरा से लौटते वक्त उजड़ा कुनबा... सऊदी बस अग्निकांड में एक परिवार के 18 लोगों की मौत 
सऊदी बस हादसे के बाद तेलंगाना में शोक है और पीड़ित परिवारों के घरों पर गम का माहौल है (Photo: AI-generated)
सऊदी: मारे गए 42 उमराह तीर्थयात्रियों के परिवारों 5-5 लाख की आर्थिक मदद, तेलंगाना सरकार का ऐलान 
Massive Gold Seizure at Shamshabad Airport
शमशाबाद एयरपोर्ट पर 1.55 करोड़ का सोना जब्त, तस्कर ने ऐसे छिपाया कि देखकर दंग रह गए लोग 
Jubilee Hills byelection
कौन हैं ओवैसी के 'सपोर्ट' से विधायक बनने वाले नवीन यादव?  
Saudi Arabia bus accident
मक्का से मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, 42 भारतीय जिंदा जले 
Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्पीकर मामले में दिए अपने ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि स्पीकर को राजनीतिक दबाव में आकर याचिकाएं लटकाने का कोई अधिकार नहीं है. सीजेआई बीआर गवई की पीठ ने कहा, 'स्पीकर का पद संवैधानिक है, लेकिन दलबदल मामलों में वह पार्टी के एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता.' अब सभी की निगाहें तेलंगाना स्पीकर पर टिकी हैं. अगर अगले हफ्ते तक फैसला नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सकता है. यह मामला न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे देश में दलबदल कानून को परिभाषित कर सकता है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement