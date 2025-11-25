scorecardresearch
 

Feedback

'जहां सरकारी स्कूल नहीं... वहां 3 महीने में खोलो स्कूल', सुप्रीम कोर्ट का केरल सरकार को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को निर्देश दिया है कि जहां भी सरकारी स्कूल नहीं हैं, वहां तीन महीने के अंदर लोअर प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल खोलें. कोर्ट ने कहा कि स्कूलों के लिए अस्थाई व्यवस्था के तहत प्राइवेट बिल्डिंग्स का उपयोग किया जा सकता है और स्थाई भवनों के लिए बजट आवंटित किया जाना चाहिए.

Advertisement
X
केरल सरकार पर सुप्रीम कोर्ट तल्ख. (Photo: ITG)
केरल सरकार पर सुप्रीम कोर्ट तल्ख. (Photo: ITG)

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल सरकार को उन सभी इलाकों में लोअर प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल खोलने का आदेश दिया है, जहां पहले से कोई सरकारी स्कूल नहीं है. मामले की सुनवाई कर रही CJI सूर्यकांत की बेंच ने केरल सरकार को 3 महीने के अंदर इस संबंध में पॉलिसी लाने का निर्देश दिया है.

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, “जो राज्य 100 प्रतिशत साक्षरता का दावा करता है, उसकी ये हालत है. कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर सरकार को इसके लिए पॉलिसी लानी चाहिए.

कोर्ट ने केरल सरकार को आदेश दिया है कि जहां भी हर 1 km के दायरे में एक लोअर प्राइमरी और 3 km के दायरे में कोई अपर प्राइमरी स्कूल न हो, वहां पर नए स्कूल खोले जाएं.

सम्बंधित ख़बरें

सऊदी अरब में घर खरीद पाएंगे विदेशी, भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या असर 
शख्स ने एलपीजी सिलेंडर से मारकर की पत्नी की हत्या. (Photo: Representational )
आपसी झगड़े में पत्नी की हत्या, गुस्साए पति ने LPG सिलेंडर से हमला कर मार डाला 
केरल में महिला का शव बोरे में भरा हुआ मिला
केरल में बोरे में लिपटा मिला महिला का शव, मचा हड़कंप 
'मिनिमून' से लेकर 'बिग-मून' तक... 2025 में भारतीय जोड़े क्यों मना रहे दो बार हनीमून?  
Sabarimala Mandala Pooja.
त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड का बड़ा फैसला, स्पॉट बुकिंग घटाकर की 5000 

कोर्ट ने सरकार को ये भी निर्देश दिया कि जहां स्कूल के लिए बिल्डिंग मौजूद नहीं है, वहां प्राइवेट बिल्डिंग्स की पहचान की कर फिलहाल अस्थाई व्यवस्था के तौर पर स्कूल खोले जाएं. स्कूल के लिए स्थाई भवनों के लिए जरूरी बजट का आवंटन किया जाना चाहिए.

सीजेआई ने कहा कि स्कूल बनाने के लिए ग्राम पंचायतें उपलब्ध जमीन की जानकारी सरकार को दे सकते हैं. जब तक रेगुलर टीचरों की नियुक्ति नहीं हो जाती, रिटायर्ड टीचरों को नियुक्त किया जाए.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement