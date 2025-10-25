scorecardresearch
 

Feedback

सौतेले पिता ने की 7 वर्षीय बेटी की हत्या, मां से लड़ाई के बाद घोंटा गला

बेंगलुरु में एक पिता ही हत्यारा बन गया और अपनी 7 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी. हत्या के बाद से ही आरोपी फरार है. जिसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस सर्च अभियान चला रही है.

Advertisement
X
सौतेले पिता ने की बेटी की हत्या. (Photo: Representational )
सौतेले पिता ने की बेटी की हत्या. (Photo: Representational )

बेंगलुरु में 7 वर्षीय बच्ची की उसके सौतेले पिता ने ही हत्या कर दी. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी के मुताबिक घटना शुक्रवार शाम को हुई, जब बच्ची की मां काम पर गई हुई थी.

पुलिस के अनुसार घर लौटने पर महिला ने अपनी बेटी सिरी को मृत पाया और उसे शक था कि हत्या के पीछे उसका पति दर्शन है, जो घटना के बाद से फरार है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसकी शिकायत के आधार पर कुंबलगुडु पुलिस स्टेशन में दर्शन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें: इश्क का जुनून, लव मैरिज की जिद और झगड़े... मां ने बेटे के साथ मिलकर किया बेटी का मर्डर, दहला देगी ऑनर किलिंग की ये कहानी

सम्बंधित ख़बरें

Man dies under suspicious circumstances at drug de-addiction centre
हाथ-पैर बांधे, फिर तकिये से दबा दिया मुंह... तड़पा-तड़पाकर युवक की हत्या, वारदात CCTV में कैद 
Man killed over minor dispute
पहले मूवी दिखाई, फिर शराब पिलाई और सन्नाटे में ले जाकर कर दिया मर्डर  
तकनीकी विशेषज्ञ प्रियंका, जिसकी सड़क हादसे में गई जान. (File Photo: Sagay raj/ITG)
Techie की दर्दनाक मौत, गड्ढे से बचने के चक्कर में सड़क पर गिरी... अचानक आए कैंटर ने कुचला 
कैब ड्राइवर ने किया महिला पर हमला. (Photo: AI-generated)
बेंगलुरु: कैब चालक ने बहस के बाद 19 वर्षीय छात्रा पर किया हमला, पुलिस ने किया गिरफ्तार 
knife
मंगलुरु: बार में शराब पीते वक्त हुई बहस, बाहर आकर मार दिया चाकू, दो लोग घायल 

आरोपी की अभी तक नहीं हो पाई गिरफ्तारी

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सौतेले पिता ने ही बच्ची की गला घोंटकर हत्या की है. हालांकि, उन्होंने कहा कि उसकी मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है. अधिकारी ने बताया कि लगभग चार महीने पहले शादी करने वाले इस जोड़े के बीच अक्सर झगड़ा होता था और घरेलू विवाद भी थे.

Advertisement

जांचकर्ताओं को संदेह है कि इसी विवाद के कारण यह घटना हुई है. लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही घटना का वास्तविक मकसद पता चल सकेगा और उसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    लव राशिफल
    Mokama Election
    आज का राशिफल
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Advertisement