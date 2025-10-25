सौतेले पिता ने की 7 वर्षीय बेटी की हत्या, मां से लड़ाई के बाद घोंटा गला

बेंगलुरु में 7 वर्षीय बच्ची की उसके सौतेले पिता ने ही हत्या कर दी. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी के मुताबिक घटना शुक्रवार शाम को हुई, जब बच्ची की मां काम पर गई हुई थी.

पुलिस के अनुसार घर लौटने पर महिला ने अपनी बेटी सिरी को मृत पाया और उसे शक था कि हत्या के पीछे उसका पति दर्शन है, जो घटना के बाद से फरार है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसकी शिकायत के आधार पर कुंबलगुडु पुलिस स्टेशन में दर्शन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है.

आरोपी की अभी तक नहीं हो पाई गिरफ्तारी

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सौतेले पिता ने ही बच्ची की गला घोंटकर हत्या की है. हालांकि, उन्होंने कहा कि उसकी मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है. अधिकारी ने बताया कि लगभग चार महीने पहले शादी करने वाले इस जोड़े के बीच अक्सर झगड़ा होता था और घरेलू विवाद भी थे.

जांचकर्ताओं को संदेह है कि इसी विवाद के कारण यह घटना हुई है. लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही घटना का वास्तविक मकसद पता चल सकेगा और उसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं.

