scorecardresearch
 

Feedback

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ऑटो को वैन ने मारी टक्कर, 4 की मौत

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में जलुमुरु मंडल के पास मंगलवार को श्रद्धालुओं से भरी ऑटो-रिक्शा को वैन ने टक्कर मार दी. हादसे में चार लोगों की मौके पर मौत हो गई और कई घायल हुए. सभी श्रद्धालु विजयनगरम के निवासी थे और मंदिर दर्शन कर लौट रहे थे. घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.

Advertisement
X
पूजा कर लौट रहे थे श्रद्धालु.(Photo: Screengrab)
पूजा कर लौट रहे थे श्रद्धालु.(Photo: Screengrab)

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जलुमुरु मंडल में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. श्रद्धालुओं से भरी एक ऑटो-रिक्शा को तेज रफ्तार वैन ने टक्कर मार दी. इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई.

पुलिस के मुताबिक, मृतक और घायल सभी श्रद्धालु विजयनगरम जिले के रहने वाले थे. वे टेक्काली के एंडाला मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पूजा करने के बाद वापस लौट रहे थे. श्रद्धालु आगे श्री मुखलिंगम मंदिर जाने वाले थे, तभी रास्ते में यह दर्दनाक दुर्घटना हो गई.

यह भी पढ़ें: वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ से 10 श्रद्धालुओं की मौत... आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बड़ा हादसा

सम्बंधित ख़बरें

The event was running without permission, the railing broke, and 10 lives were lost.
श्रीकाकुलम के वेंकटेंश्वर मंदिर में भगदड़ से 10 की मौत, किसकी लापरवाही? 
Andhra: Stampede at Venkateshwara Temple, 9 devotees dead, toll may increase.
वेंकटेंश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़, 10 श्रद्धालुओं की मौत, देखें बड़ी खबरें 
Venketeshwara_Temple_Stampede
श्रीकाकुलम के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में मची भगदड़ 
प्रतीकात्मक तस्वीर.
घसीटा और निर्वस्त्र कर खंभे से बांधकर पीटा... बेटे ने भगाई लड़की तो मां के साथ हुई बर्बरता 
डेढ़ साल की बच्ची पर कुत्तों ने किया हमला. (File Photo)
डेढ़ साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों ने किया हमला, नोच-नोचकर ले ली जान 

घायलों को अस्पताल में भर्ती, जांच जारी

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को टेक्काली सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि हादसा वैन की तेज रफ्तार के कारण हुआ. फिलहाल पुलिस घटना की विस्तृत जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement