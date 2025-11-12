आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ऑटो को वैन ने मारी टक्कर, 4 की मौत

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जलुमुरु मंडल में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. श्रद्धालुओं से भरी एक ऑटो-रिक्शा को तेज रफ्तार वैन ने टक्कर मार दी. इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई.

पुलिस के मुताबिक, मृतक और घायल सभी श्रद्धालु विजयनगरम जिले के रहने वाले थे. वे टेक्काली के एंडाला मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पूजा करने के बाद वापस लौट रहे थे. श्रद्धालु आगे श्री मुखलिंगम मंदिर जाने वाले थे, तभी रास्ते में यह दर्दनाक दुर्घटना हो गई.

घायलों को अस्पताल में भर्ती, जांच जारी

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को टेक्काली सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि हादसा वैन की तेज रफ्तार के कारण हुआ. फिलहाल पुलिस घटना की विस्तृत जांच कर रही है.

