SpiceJet की फ्लाइट के ऑटो पायलट सिस्टम में बीच हवा में आई खराबी, लौटानी पड़ी दिल्ली

दिल्ली में गुरुवार को बड़ा हादसा टल गया. यहां SpiceJet (स्पाइस जेट) की एक फ्लाइट को बीच हवा में ऑटो पायलट सिस्टम में खराबी के चलते दिल्ली लौटनी पड़ी. फ्लाइट ने दिल्ली से नाशिक के लिए उड़ान भरी थी.

स्पाइस जेट B737 फ्लाइट SG 8363 ने दिल्ली से नाशिक के लिए आज सुबह 6:54 बजे उड़ान भरी थी. लेकिन बीच हवा में ऑटो पायलट सिस्टम में खराबी के चलते फ्लाइट को दिल्ली लौटना पड़ा.





SpiceJet B737 aircraft VT-SLP, operating flight SG-8363 (Delhi-Nashik) today morning returned midway to the city due to an 'autopilot' snag, a DGCA official said. The Boeing 737 aircraft landed safely, he said. pic.twitter.com/ntpQUiMXcO