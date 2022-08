सोनाली फोगाट की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुले कौन से राज? भाई ने बताया

टिकटॉक स्टार से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नेता बनीं सोनाली फोगाट का शव हरियाणा के हिसार पहुंच गया है. 25-26 अगस्त की देर रात सोनाली फोगाट का शव गोवा से हिसार लाया गया. शव के साथ सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका भी थे. रिंकू ने शव लेकर हिसार जाते समय दिल्ली में ये खुलासा किया है कि सोनाली फोगाट के शव का पोस्टमॉर्टम किया गया तो उसमें क्या तथ्य सामने आए हैं?

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ने कहा है कि हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है और ऐसा ही सामने आया है. उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही सोनाली की मौत हार्ट अटैक से होने की बात से इनकार करते रहे हैं. अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सोनाली फोगाट की मौत की वजह चार चोटें और जहर होने की बात सामने आई है.

रिंकू ने जांच पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि अब तक चल रही जांच से हम संतुष्ट हैं. उन्होंने न्याय की मांग करते हुए कहा कि हमें सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके सहयोगी सुखविंदर पर शक है. सोनाली की हत्या में ये दोनों शामिल हैं. गौरतलब है कि सोनाली फोगाट की 23 अगस्त को गोवा में मौत हो गई थी.

Delhi | Mortal remains of BJP leader Sonali Phogat being taken to her residence in Hisar, Haryana



We always felt that there was foul play & the same thing came out. So far, we are satisfied with the ongoing investigation... We demand justice: Rinku, brother of Sonali Phogat pic.twitter.com/o0iuKDNiWM