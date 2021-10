कुछ समय के लिए दोबारा डाउन रहा इंस्टाग्राम, परेशान नजर आए यूजर्स

Instagram Down: सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम हफ्ते भर में दूसरी बार डाउन हो गया. सर्विस डाउन होने की वजह से यूजर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. यह देर रात 12 बजे के बाद एक तकरीबन एक घंटे के लिए प्रभावित रहा. इस दौरान यूजर्स इंस्टाग्राम के जरिए मैसेज तो भेज पा रहे थे लेकिन उनकी फीड अपडेट नहीं हो रही थी.

इंस्टाग्राम के डाउन होने के बाद ट्विटर पर #instagramdownagain का हैशटैग भी चला. ट्विटर यूजर्स मीम्स पोस्ट करते नजर आए. हालांकि कुछ देर बाद ही इंस्टाग्राम फिर से सामान्य तौर पर चलने लगा जिसके बाद यूजर्स ने राहत की सांस ली.

डाउन डिटेक्टर (DownDetector) की ओर से भी पुष्टि की गई है कि इंस्टाग्राम पर यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा. डाउन डिटेक्टर के मुताबिक 9 अक्टूबर 2021 को रात 12:12 मिनट पर कुल 28,702 क्रैश रिपोर्ट किए गए.

instagram’s down AGAIN 🤯 maybe if they stopped making so many changes no one asked for the app wouldn’t break on a weekly basis but idk that’s just my opinion 🙃