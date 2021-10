वॉट्सऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के सर्वर डाउन, मैसेजिंग पर 'ब्रेक' से यूजर्स परेशान

सोशल मीडिया ऐप वॉट्सऐप (WhatsApp), फेसबुक (Facebook) और इंस्टाग्राम (Instagram) तकनीकि खामियों के चलते डाउन हो गया है. इससे यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ये समस्या सोमवार रात 9 बजे के बाद शुरू हुई है.

फेसबुक ओपन करने पर बफरिंग हो रहा है, जबकि इंस्टाग्राम पर रीफ्रेश करने पर ‘कुड नॉट रीफ्रेश फीड’ का मेसेज आ रहा है. इसको लेकर ट्विटर पर #instagramdown, #facebook और #whatsappdown हैशटैग ट्रेंड कर रहा है.

WhatsApp suffered outage, users are not able to send and receive new messages for nearly 10 minutes.