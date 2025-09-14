scorecardresearch
 

Feedback

मौसम की मार झेल रहा सिक्किम, भूस्खलन में एक शख्स और पांच गायों की मौत

पश्चिम सिक्किम के सर्दुंग लामा गांव में लगातार तीन दिन की भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिसमें पंचायत अध्यक्ष राजेन गुरंग और उनके पांच मवेशी मलबे में दब गए. स्थानीय लोगों ने बचाव प्रयास किए, लेकिन वे बच नहीं सके. इससे पहले रांबी में भी भूस्खलन से चार लोगों की मौत हुई थी.

Advertisement
X
तेस्ता नदी का पानी सड़कों पर बहने लगा है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है. (Photo: ITG)
तेस्ता नदी का पानी सड़कों पर बहने लगा है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है. (Photo: ITG)

पश्चिम सिक्किम के सर्दुंग लामा गांव में हुए एक दर्दनाक भूस्खलन में पंचायत अध्यक्ष राजेन गुरंग और उनके पांच मवेशियों की मौत हो गई. 47 वर्षीय गुरंग, सर्दोंग लुंजिक ग्राम पंचायत यूनिट (GPU) के अध्यक्ष थे. यह हादसा शनिवार रात को हुआ. यह घटना लगातार तीन दिन से हो रही भारी बारिश के बीच हुई, जिसने पश्चिम और पूर्व सिक्किम के कई इलाकों में भूस्खलन की स्थिति पैदा कर दी है. 

मौसम की मार झेल रहा सिक्किम
 
स्थानीय लोगों के मुताबिक, गुरंग अपने पशुओं को देखने खेत पर गए थे, तभी भूस्खलन हो गया और वे अपनी पांच गायों के साथ मलबे में दब गए. गांव वालों ने तुरंत बचाव की कोशिश की और उन्हें मलबे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

यह हादसा हालिया दिनों में मौसम से जुड़ी कई त्रासदियों में से एक है. दो दिन पहले ही पश्चिम सिक्किम के रांबी में एक घर भूस्खलन की चपेट में आ गया था, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी. हालांकि, उस घटना में छह साल का एक बच्चा जीवित बचा लिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

सिक्किम में लैंडस्लाइड से भीषण तबाही, ग्राउंड रिपोर्ट में देखें मौजूदा हालात  
Crisis in the government of Nepal, violence, and military movements.
नॉन स्टॉप 100: मॉरीशस PM ने देखी गंगा आरती, सिक्किम में भूस्खलन 
Devastation from a landslide in Sikkim, 4 dead, 3 missing.
सिक्किम: भूस्खलन की चपेट में आने से 4 की मौत, देखें रेस्क्यू की तस्वीरें 
सिक्किम में मौसम का कहर
सिक्किम में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से बड़ा हादसा, 4 की मौत, 3 लापता 
PARA SF MARCOS High-Altitude Diving Training
पैरा-SF और मार्कोस कमांडो ने 17000 फीट पर किया युद्ध डाइविंग प्रशिक्षण 

सड़कों पर बह रहा तेस्ता नदी का पानी

इधर, इलाके की मुश्किलें और बढ़ गई हैं क्योंकि तेस्ता नदी का पानी अब सड़क के कुछ हिस्सों पर बहने लगा है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है और लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं. प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है क्योंकि आने वाले दिनों में भी भारी बारिश जारी रहने की आशंका है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement