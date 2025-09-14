मौसम की मार झेल रहा सिक्किम, भूस्खलन में एक शख्स और पांच गायों की मौत

पश्चिम सिक्किम के सर्दुंग लामा गांव में हुए एक दर्दनाक भूस्खलन में पंचायत अध्यक्ष राजेन गुरंग और उनके पांच मवेशियों की मौत हो गई. 47 वर्षीय गुरंग, सर्दोंग लुंजिक ग्राम पंचायत यूनिट (GPU) के अध्यक्ष थे. यह हादसा शनिवार रात को हुआ. यह घटना लगातार तीन दिन से हो रही भारी बारिश के बीच हुई, जिसने पश्चिम और पूर्व सिक्किम के कई इलाकों में भूस्खलन की स्थिति पैदा कर दी है.

मौसम की मार झेल रहा सिक्किम



स्थानीय लोगों के मुताबिक, गुरंग अपने पशुओं को देखने खेत पर गए थे, तभी भूस्खलन हो गया और वे अपनी पांच गायों के साथ मलबे में दब गए. गांव वालों ने तुरंत बचाव की कोशिश की और उन्हें मलबे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

यह हादसा हालिया दिनों में मौसम से जुड़ी कई त्रासदियों में से एक है. दो दिन पहले ही पश्चिम सिक्किम के रांबी में एक घर भूस्खलन की चपेट में आ गया था, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी. हालांकि, उस घटना में छह साल का एक बच्चा जीवित बचा लिया गया.

सड़कों पर बह रहा तेस्ता नदी का पानी

इधर, इलाके की मुश्किलें और बढ़ गई हैं क्योंकि तेस्ता नदी का पानी अब सड़क के कुछ हिस्सों पर बहने लगा है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है और लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं. प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है क्योंकि आने वाले दिनों में भी भारी बारिश जारी रहने की आशंका है.

