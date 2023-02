थरूर ने मुशर्रफ को बताया शांति की असली ताकत, बीजेपी ने कहा- ये कांग्रेस की पाकिस्तान परस्ती

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ 'कभी भारत के कट्टर शत्रु' थे, लेकिन बाद में 'शांति की असली ताकत' बन गए. इस पर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है. बीजेपी ने शशि थरूर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कारगिल युद्ध के कर्ता-धर्ता मुशर्रफ की प्रशंसा की है.

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ का रविवार को दुबई में एक लाइलाज बीमारी से जूझने के बाद 79 की उम्र में निधन हो गया था. थरूर ने सोशल मीडिया पर मुशर्रफ के निधन पर शोक व्यक्त किया था. इस पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की. साथ ही कांग्रेस पर पाकिस्तान परस्ती का आरोप लगाया.

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का लाइलाज बीमारी से निधन हो गया है. परवेज मुशर्रफ कभी भारत के कट्टर दुश्मन थे, लेकिन वह 2002-2007 में शांति की वास्तविक ताकत बन गए थे. पूर्व विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि मैं उन दिनों संयुक्त राष्ट्र में उनसे हर साल मिलता था और उन्हें अपनी रणनीतिक सोच में स्मार्ट, आकर्षक और स्पष्ट पाया.

“Pervez Musharraf, Former Pakistani President, Dies of Rare Disease”: once an implacable foe of India, he became a real force for peace 2002-2007. I met him annually in those days at the @un &found him smart, engaging & clear in his strategic thinking. RIP https://t.co/1Pvqp8cvjE