कोविशील्ड वैक्सीन के बढ़े दाम पर SII की सफाई, कहा- पहले की कीमत एडवांस फंडिंग पर आधारित थी

सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने प्राइवेट अस्पतालों में कोविशील्ड वैक्सीन की एक खुराक की कीमत 600 रुपये होने का ऐलान किया है. कोरोना महामारी के बीच सीरम इंस्टिट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन के दाम में इजाफे को लेकर चर्चा तेज है. ऐसे में अब सीरम इंस्टिट्यूट की तरफ से बयान आया है. कंपनी ने दाम में इजाफे को लेकर कहा है कि दुनिया में वैक्सीन की कीमतों को लेकर भारत से गलत तुलना की गई. SII ने कहा, "कोविशील्ड आज बाजार में उपलब्ध सबसे सस्ती COVID-19 वैक्सीन है."

वैक्सीन के बढ़े दाम का बचाव करते हुए सीरम इंस्टिट्यूट ने कहा कि पहले की कीमत एडवांस फंडिंग पर आधारित थी और अब इसे अधिक शॉट्स बनाने के लिए स्केलिंग और विस्तार क्षमता में निवेश करना होगा.

सीरम इंस्टिट्यूट ने अपने एक बयान में कहा कि हम पिछले पांच दशकों से टीकों की आपूर्ति और वैश्विक स्तर पर जिंदगी बचाने में सबसे आगे हैं. हम प्रत्येक की जिंदगी के बारे में परवाह करते हैं और दृढ़ता से पारदर्शिता में विश्वास करते हैं.

कंपनी ने कहा कि वैक्सीन की एक लिमिटेड हिस्सा ही निजी अस्पतालों में 600 रुपये प्रति खुराक पर बेचा जाएगा. वैक्सीन की कीमत अभी भी बहुत से अन्य चिकित्सा उपचारों से कम है जो कोरोना व अन्य जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक है.

We at @SerumInstIndia have for the past five decades been at the forefront of supplying vaccines and saving lives globally. We care about and respect every human life and strongly believe in transparency, and thus we hope our statement below can clear any confusions. pic.twitter.com/YQ3x38BuFL