फरहान अख्तर ने कोविड वैक्सीन के दाम बढ़ने पर उठाए सवाल, हुए ट्रोल

कोरोना वायरस के कहर के बीच कोविशील्ड वैक्सीन के दाम में इजाफे का ऐलान किया गया है. 1 मई से वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जा रहा है. ऐसे में राज्यों की सरकार और निजी अस्पतालों को कितने रुपये में वैक्सीन मिलेगी, इस बारे में बताया गया है. सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट अस्पतालों में कोविशील्ड वैक्सीन की एक खुराक की कीमत 600 रुपये होने का ऐलान किया है. यह वैक्सीन 18 साल से बड़ी उम्र के व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में 400 और प्राइवेट अस्पताल में 600 रुपये की मिलेगी. जबकि केंद्र को पहले ही तरह 150 रुपये में वैक्सीन बेची जाएंगी.

फरहान अख्तर ने उठाए सवाल

खबर है कि यह कंपनी वैक्सीन के उत्पादन का 50 प्रतिशत भारत सरकार की टीकाकारण योजना को देगी और बाकी 50 प्रतिशत वैक्सीन राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों को जाएंगी. पहले सिर्फ भारत सरकार ही वैक्सीन को खरीद रही थी, हालांकि अब राज सरकारें भी इसे खरीद सकेंगी. इस खबर के आने के बाद बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर ने सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि इस खबर का मतलब है कि भारत में किसी भी अन्य देश के मुकाबला वैक्सीन सबसे महंगी मिल रही है.

फरहान अख्तर को वैक्सीन के दाम बढ़ाने की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने इसे लेकर ट्वीट किए. उन्होंने लिखा, ''ये कहने के बावजूद कि एक वैक्सीन के 150 रुपये लेने पर भी फायदा हो रहा है, हमें अन्य किसी भी देश से ज्यादा दाम में वैक्सीन लेनी होगी. ऐसा क्यों है सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया हमें बताएं.''

After saying that you were making profit even at 150/vaccine, we will now be asked to pay the most of any country for it. Please explain why @SerumInstIndia pic.twitter.com/ozFXXlHIDG — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) April 24, 2021

यूजर्स ने किया फरहान को ट्रोल

फरहान की बात को ट्विटर यूजर्स से मिक्स रिएक्शन मिल रहे हैं. कुछ लोग उन्हें सही में समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो कई उनके सवाल को सपोर्ट कर रहे हैं. हालांकि कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है. एक यूजर ने कहा कि फरहान अख्तर आप इस बात को नहीं समझोगे. तो किसी ने एक्टर को ट्रोल करते हुए कहा कि ये सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों के लिए है.

Farhan sir!



Jane do aap nahi samjh paoge, ki "supply side constraints" kya hota hai..



Waise aapko pata hai ki Oranges kabhi kabhi 30 rupaye ke milte hain, to kabhi 130.

Reason samajh aaya aapko??



PS: USA ne RM export par ban rakha hai sath mein SII ko production 2X karna hai — Cricket Chronicle 🇮🇳 (@Chronicle_cric) April 24, 2021

we need vaccine nothing else it’s his business.they will pay or gain for what they do.please don’t be hurdle in vaccination. life is precious&this politics over pricing is like participating in mass genocide.nothing matters more than life.having lost loved one i say this in pain — Janardan Pandey (JP) (@jayjanardan) April 24, 2021

Farhan, this is for private hospitals. Those who can afford it should pay. Kindly note that adar had clearly told that at Rs. 150 they were able to cover their cost but not able to get enough to reinvest. Other vaccine for kids also are priced around 500. — RAGINI Mishra (@raginim3112) April 24, 2021

मार्वल स्टूडियोज की फिल्म में आएंगे नजर

फरहान अख्तर के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उन्हें पिछली बार फिल्म द स्काई इज पिंक में देखा गया था. जल्द ही फरहान की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म तूफान, अमेजन प्राइम पर आने वाली है. इसके अलावा फरहान अख्तर, मार्वल स्टूडियोज की सीरीज मिस मार्वल में नजर आएंगे. मिस मार्वल, मवेल की पहली मुस्लिम सुपरहीरो है.