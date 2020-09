SBI के वीआरएस प्लान पर बोली कांग्रेस- क्या यह जबरन रिटायरमेंट स्कीम है?

कांग्रेस ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए वीआरएस लाने की तैयारी पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने इसे जबरन रिटायरमेंट देना करार दिया है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 'इसे वीआरएस क्यों कहा जा रहा है; क्या यह जबरन रिटायरमेंट स्कीम है? 55 साल से ऊपर के 33,000 एसबीआई कर्मचारी नौकरी छोड़ेंगे. इससे पहले एमटीएनएल और बीएसएनएल के 93 हजार कर्मचारियों को जबरन वीआरएस दिया गया था. यह सब ऐसे समय हो रहा है जब 2.1 करोड़ कर्मचारियों की नौकरी चली गई है.

Why call it VRS; it's Forced Retirement Scheme?



33,000 SBI employees above 55yrs will have to leave.



Earlier 93k odd MTNL/ BSNL employees forced VRS and the govt defaulted.



This at a time when there are reported about 21million salaried job losses. #JumlaNomics #Modinomics