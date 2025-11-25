scorecardresearch
 

SBI बैंक जाने का एकमात्र रास्ता... ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सीढ़ी लगाकर चढ़ने को मजबूर हुए ग्राहक, Video

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की एक शाखा तक पहुंचने के लिए ग्राहकों को ट्रैक्टर ट्रॉली पर रखी गई एक अस्थायी लकड़ी की सीढ़ी का सहारा लेना पड़ रहा है.

अतिक्रमण हटाने के दौरान टूट गई बैंक की सीढ़ियां.(Photo:Screengrab)
अतिक्रमण हटाने के दौरान टूट गई बैंक की सीढ़ियां.(Photo:Screengrab)

ओडिशा के भद्रक में एक अनोखा और परेशानी भरा नजारा देखने को मिला. यहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) शाखा तक पहुंचने के लिए लोगों को ट्रैक्टर की ट्रॉली पर रखी गई सीढ़ी पर चढ़ना पड़ा. बैंक जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता बचा होने के कारण ग्राहक मजबूर होकर एक-एक कर सीढ़ी के सहारे बैंक में प्रवेश कर रहे थे.

दरअसल, जिले के चरम्पा इलाके में जबरदस्ती किए गए अतिक्रमण हटाने के बाद यह स्थिति पैदा हुई है. एक्शन के बाद बैंक का सामान्य प्रवेश मार्ग बंद हो गया, जिससे लोगों की आवाजाही बाधित हो गई. ऐसे में बैंक प्रबंधन या स्थानीय लोगों ने अस्थायी व्यवस्था के रूप में ट्रैक्टर पर सीढ़ी रखकर रास्ता बनाया.

बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी रही, लेकिन अस्थायी सीढ़ी से चढ़ना-उतरना लोगों के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है. बुजुर्ग, महिलाएं और मरीजों को बैंक पहुंचने में सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा. कई लोग इस स्थिति को देखकर हैरान रह गए और सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई. देखें Video:- 

इलाके के स्थानीय लोगों को आशा है कि जल्द ही बैंक का नियमित रास्ता बहाल किया जाएगा, ताकि ग्राहकों को ऐसी जोखिम भरी स्थिति का सामना न करना पड़े.

फिलहाल बैंक जाने वालों को सीढ़ी का ही सहारा लेना पड़ रहा है और पूरा क्षेत्र इस असामान्य व्यवस्था की चर्चा से गूंज रहा है.

---- समाप्त ----
