पद छोड़ते हुए संजय पांडे ने कहा, महाराष्ट्र DGP के तौर पर काम करना असंभव हो गया था

महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे की जगह अब रजनीश सेठ को डीजीपी की जिम्मेदारी दी गई है. अपने पद से जाते हुए संजय पांडे ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया. उन्होंने बताया कि उनकी ईमानदारी पर शक किया गया, जिससे उनके लिए डीजीपी के तौर पर काम करना असंभव हो गया था.

'डीजीपी के तौर पर काम करना असंभव हो गया था'

उन्होंने ट्विटर पर लिखा- मुंबई उच्च न्यायालय में कानूनी बहस के दौरान, मेरी ईमानदारी पर हमला करने वाली निराधार टिप्पणी की गई थी, जिससे मेरे लिए डीजीपी के तौर पर काम करना असंभव हो गया था. इसलिए इसे सही परिप्रेक्ष्य में रखना उचित समझा.

unfounded remarks attacking my integrity were made during legal discourse in Mumbai high court making it untenable for me to continue as dgp.Thought it apt to put this in right perspective https://t.co/q0D5vc2NLp