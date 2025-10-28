'उदयपुर फाइल्स' फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर को बम से उड़ाने की धमकी, 'संभल फाइल्स' पर कर रहे काम

फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' के बाद अब 'संभल फाइल्स' फिल्म बना रहे निर्देशक अमित जानी को जान से मारने की धमकी मिली है. उन्होंने आरोप लगाया है कि शब्बीर नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें फोन कर उनकी कार 'डिफेंडर' समेत बम से उड़ाने की धमकी दी.

अमित जानी ने बताया कि धमकी देने वाले व्यक्ति ने खुद को कश्मीर निवासी बताया. उन्होंने कहा कि आरोपी ने फोन पर यह भी कहा कि "पहले तुमने उदयपुर फाइल्स बनाई और अब संभल फाइल्स बना रहे हो, इसलिए तुम्हें बम से उड़ा दिया जाएगा." इसके साथ ही उसे बिहार में उड़ाने की भी धमकी दी गई.

यह भी पढ़ें: 'कन्हैयालाल जैसा हश्र होगा', मेरठ में हिंदूवादी नेता को मिली फेसबुक पर धमकी; ‘उदयपुर फाइल्स’ के पोस्टर जलाने पर 4 गिरफ्तार

Y श्रेणी सुरक्षा प्राप्त फिल्म निर्माता अमित जानी ने इस घटना की जानकारी गृह मंत्रालय और संभल के पुलिस अधीक्षक केके विश्नोई को ईमेल के जरिए दी है. उन्होंने कहा कि धमकी देने वाले व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और उससे यह पूछताछ की जानी चाहिए कि "उसके पास बम कहां से आए और वह हमला कहां करने वाला है."

Advertisement

फिल्म 'संभल फाइल्स' पर बढ़ा विवाद

अमित जानी ने हाल ही में संभल पहुंचकर 1978 के सांप्रदायिक दंगे और अन्य घटनाओं पर आधारित फिल्म 'संभल फाइल्स' बनाने की घोषणा की थी. इसके बाद से वे दंगा पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे थे और फिल्म की तैयारी में जुटे थे.

अमित जानी ने आरोप लगाया कि जैसे 'उदयपुर फाइल्स' के समय उन्हें गोली मारने और बम से उड़ाने की धमकियां मिली थीं, वैसी ही धमकियां अब फिर मिलने लगी हैं। उन्होंने कहा, "संभल में 1978 में हुए दंगे में सैकड़ों हिंदुओं की हत्या की गई थी. अगर हम उन घटनाओं को फिल्म में दिखा रहे हैं तो इससे कुछ लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है?"

यह भी पढ़ें: 'यह सिर्फ फिल्म नहीं, सच का आईना है...', कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी उदयपुर फाइल्स को देख बोले दर्शक

अमित जानी ने कहा कि संभल फाइल्स में यह दिखाया जाएगा कि किस तरह धर्म के नाम पर हिंसा फैलाई गई, व्यापारियों के घर जला दिए गए और कल्कि धाम मंदिर के निर्माण को वर्षों तक रोका गया.

"धमकियों से नहीं डरूंगा". अमित जानी

अमित जानी ने कहा, "मैंने गृह मंत्रालय को पूरे मामले की जानकारी दे दी है. धमकियों के बावजूद न तो मेरा कार्यक्रम बदला है और न ही फिल्म बनाने का इरादा. संभल फाइल्स जरूर बनेगी, और मैं खुद संभल में ही इसे शूट करूंगा."

Advertisement

---- समाप्त ----