केरल: आज से 5 दिनों के लिए खुला सबरीमाला मंदिर, हर रोज 5000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन

केरल का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर शनिवार यानी 17 जुलाई से 5 दिन के लिए खोल दिया गया है. मंदिर मासिक पूजा के लिए खोला गया. हालांकि, इस दौरान हर दिन 5000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे. लेकिन इसके लिए उन्हें ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी. मंदिर 21 जुलाई तक खुलेगा. कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार सबरीमाला मंदिर खुला है.

खास बात ये है कि जो लोग मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट देना होगा या उन्हें 48 घंटे पहले तक की कोरोना RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट भी देनी होगी.

Sabarimala temple reopens for a period of five days, from July 17 to July 21 to conduct the monthly rituals



People wishing to visit the Sabarimala temple will have to provide a complete Covid-19 vaccination certificate or a negative RT-PCR report issued within 48 hours pic.twitter.com/5jZMzQ2iVr