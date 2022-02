'चीन वार करेगा तो हमें भी मदद चाहिए होगी', थरूर के बयान पर BJP- ये मोदी का इंडिया

चीन और रूस के बीच जारी तनानती का असर अब भारत की राजनीति पर भी दिखने लगा है. जब से कांग्रेस नेता शशि थरूर ने यूक्रेन विवाद पर भारत की रणनीति पर सवाल उठाए हैं, बीजेपी की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है. अब शशि थरूर पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बड़ा हमला बोल दिया है.

दरअसल शशि थरूर ने एक बयान में कहा था कि अगर चीनी सेना ने कभी भारत की धरती पर कदम रखा तो हमें भी दूसरों की मदद चाहिए होगी. हम भी उम्मीद करेंगे कि दूसरे देश हमारे लिए खड़े हों. ऐसे में जब यूक्रेन हमसे उम्मीद लगाए बैठा है, हमें भी सही का साथ देना चाहिए. थरूर के इस बयान पर अब बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है. अमित मालवीय ने ट्वीट कर कह दिया है कि ये मोदी वाला इंडिया है.

वे कहते हैं कि ये 2022 है, 1962 नहीं. मोदी के भारत में कोई भी कदम नहीं रख सकता है. अगर कोई पंगा लेता भी है तो नए भारत को जवाब देना आता है. आप शायद सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए, आप गलवान में जो हुआ वो भी भूल गए. कांग्रेस को नेहरू के दौर से बाहर आना चाहिए.

Shashi, stop living under the rock. This is 2022 and not 1962.



a] No one will dare to march into Modi's India

b] If anyone does try, #NewIndia knows how to respond. May be you missed the surgical strikes, fight back in Galwan and Doklam



Congress must shun Nehruvian delusion... https://t.co/IdHtJQoE7y