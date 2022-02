Champions League Final: यूक्रेन पर हमला करना रूस को पड़ा भारी, UEFA ने चैम्पियंस लीग का फाइनल शिफ्ट किया!

रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं. दुनिया के कई देश एकजुट होकर रूस के खिलाफ खड़े हो गए हैं. इस बीच रूस को एक बड़ा झटका भी लगा है. UEFA चैम्पियंस लीग का जो फाइनल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाला था, अब उसे वहां से हटा दिया गया है.



रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है. UEFA ने एक अहम बैठक बुलाई है, जो शुक्रवार को होगी. इसी बैठक में आधिकारिकर तौर पर चैम्पियंस लीग के फाइनल को सेंट पीटर्सबर्ग के बाहर कराने पर फैसला हो जाएगा.



UEFA की ओर से जानकारी दी गई है कि रूस और यूक्रेन के बीच ताजा स्थिति को देखते हुए UEFA प्रेसिडेंट ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जो शुक्रवार को 10.00 CET बजे होगी. इसी बैठक में भविष्य के फैसले लिए जाएंगे, इनका ऐलान मीटिंग के बाद ही किया जाएगा.

Further communication will be made after the meeting of the UEFA Executive Committee.