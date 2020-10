मेड इन इंडिया का दम, एंटी रेडिएशन मिसाइल 'रुद्रम' का सुखोई फाइटर से सफल परीक्षण

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने एक बार फिर इतिहास रचा है. भारत ने शुक्रवार को एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया. इस मिसाइल को DRDO द्वारा बनाया गया है. इसका परीक्षण सुखोई-30 फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया है.



भारत में बनाई गई ये ऐसी पहली मिसाइल है, जो किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है. ये मिसाइल किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ सकती है. साथ ही अपनी रडार में लाकर ये मिसाइल नष्ट कर सकती है.

India today successfully testfired the ‘Rudram’ Anti-Radiation Missile from a Sukhoi-30 fighter aircraft off the east coast. The Missile has been developed by the Defence Research and Development Organisation (DRDO). pic.twitter.com/soVBa1eVMx



अभी ये मिसाइल डेवलेपमेंट ट्रायल में जारी है. लेकिन इन ट्रायल के पूरा होने के बाद जल्द ही इन्हें सुखोई और स्वदेशी विमान तेजस में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मौके पर DRDO को बधाई दी.

The New Generation Anti-Radiation Missile (Rudram-1) which is India’s first indigenous anti-radiation missile developed by @DRDO_India for Indian Air Force was tested successfully today at ITR,Balasore. Congratulations to DRDO & other stakeholders for this remarkable achievement.