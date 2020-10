सुपरसोनिक मिसाइल SMART का सफल परीक्षण, एंटी वॉरफेयर सबमरीन में आएगी काम

भारत के वैज्ञानिकों की ओर से लगातार देश की शक्ति और तकनीक को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है. इसी कड़ी में सोमवार को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज़ ऑफ टॉरपीडो (SMART) का सफल परीक्षण किया गया. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने इसका ओडिशा के तटीय इलाके में इसका परीक्षण किया.

इस SMART के जरिए वॉर शिप में स्टैंड ऑफ क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी. परीक्षण के दौरान इसकी रेंज, एल्टीट्यूड, टॉरपीडो को छोड़ने की क्षमता और VRM पर स्थापित करने की क्षमता ने पूरी तरह से सही काम किया, यही कारण है कि रक्षा मंत्रालय ने इसे सफल परीक्षण करार दिया है.

The @DRDO_India has successfully flight tested the Supersonic Missile assisted release of Torpedo, SMART. This will be a major technology breakthrough for stand-off capability in anti-submarine warfare. I congratulate DRDO and other stakeholders for this significant achievement.