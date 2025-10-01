RSS के शताब्दी वर्ष पर दिल्ली में निकलेगा पथ संचलन, 346 जगहों पर स्वयंसेवक करेंगे पैदल यात्रा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने पर गुरुवार को राजधानी दिल्ली में भव्य पथ संचलन निकालेगा. RSS की स्थापना डॉ. हेडगेवार ने विजयदशमी के दिन 1925 में की थी. इस बार संगठन अपनी शताब्दी वर्षगांठ मना रहा है.

आरएसएस की दिल्ली प्रांत इकाई ने बताया कि इस बार पथ संचलन मंडल स्तर पर होगा और इसके तहत 346 जगहों पर स्वयंसेवक मार्च करेंगे. इस पथ संचलन में स्वयंसेवक पूरी गणवेश में बैंड की धुन पर विभिन्न कॉलोनियों और बस्तियों से होकर टोलियों में मार्च करेंगे. समाज के सभी वर्ग पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत करेंगे.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, बयान में कहा गया है कि मार्च पास्ट के समापन पर वरिष्ठ पदाधिकारी स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे.

बता दे कि आरएसएस के संगठनात्मक पिरामिड में सबसे छोटी इकाई शाखा होती है. कई शाखाओं (3 से 10 तक) का समूह मंडल कहलाता है.



