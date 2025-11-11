scorecardresearch
 

दिल्ली ब्लास्ट से पहले तीन घंटे तक कार में बैठा रहा उमर, CCTV से खुलासा, आखिर क्या था प्लान?

मोहम्मद उमर (जिसे उमर नबी भी कहा जाता है) फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का संदिग्ध आतंकवादी है और अल फलाह मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद में डॉक्टर के रूप में कार्यरत था. सुरक्षा एजेंसिया अब तमाम कड़ियों को जोड़कर जांच कर रही हैं

i20 में बैठे उमर के कई वीडियोज सामने आ रहे हैं (Photo: Screengrab)
दिल्ली के लालकिले के पास हुए ब्लास्ट मामले में अब सीसीटीवी फुटेज से बड़ा खुलासा हुआ है. जांच में सामने आया है कि डॉ. मोहम्मद उमर उर्फ उमर नबी, जो इस धमाके का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है, ब्लास्ट से पहले करीब तीन घंटे तक अपनी Hyundai i20 कार में बैठा रहा.

सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक, उमर ने 3 बजकर 19 मिनट पर कार को पार्किंग में लगाया था और 6 बजकर 48 मिनट पर पार्किंग से बाहर निकला. इसके कुछ ही मिनटों बाद कार में जोरदार धमाका हुआ, जिसने लालकिले इलाके को दहला दिया. फुटेज में साफ दिखता है कि उमर एक बार भी कार से बाहर नहीं आया. वह लगातार कार के भीतर ही बैठा रहा, जैसे किसी प्लान की आखिरी तैयारी कर रहा हो.

ब्लास्ट के ठीक पहले का वीडियो यह भी दिखाता है कि शुरुआत में ड्राइवर का चेहरा साफ दिखाई देता है, लेकिन आगे जाकर वह पूरी तरह नकाब में नजर आता है, जिससे उसके चेहरे की पहचान छिपी रहे.

यह भी पढ़ें: फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन पर बड़ा खुलासा, आतंकी मसूद की बहन ने सौंपी थी 'महिला विंग' की कमान

तमाम एजेंसियों ने की थी छापेमारी

उमर एक कश्मीरी डॉक्टर था जो फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करता था. वह हाल ही में गिरफ्तार हुए आदिल अहमद राठर का करीबी साथी था जो अनंतनाग के GMC मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रह चुका है. राठर से मिली जानकारी पर ही एजेंसियों ने सोमवार को फरीदाबाद में छापेमारी की थी.

इस बीच, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उमर की मां शहीमा बानो और भाइयों आशिक व जहूर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. जांच एजेंसियों का मानना है कि उमर ने फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के नेटवर्क के जरिए यह फिदायीन हमला अंजाम दिया.

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट पर हाई-लेवल मीटिंग, अमित शाह बोले- कोई भी गुनहगार नहीं बचेगा, मिलेगी कड़ी सजाअब सवाल उठ रहा है कि आखिर उमर मोहम्मद का प्लान क्या था. क्या वह सड़क पर भीड़ बढ़ने का इंतजार कर रहा था. या फिर फोन पर किसी के कहने के बाद उसने ब्लास्ट को अंजाम दिया. ये अबतक साफ नहीं है.

