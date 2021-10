Weather Forecast: महाराष्ट्र समेत इन 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें अगले 24 घंटे का मौसम

Today Weather Forecast Updates: निम्न दबाव का क्षेत्र पूर्वोत्तर बिहार और इससे सटे पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर बना हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक 4 अक्टूबर की शाम तक ये दबाव कमजोर हो जाएगा. इसके अलावा एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र केरल तट से दूर दक्षिण-पूर्व अरब सागर के ऊपर बना हुआ है. जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है.

वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु तट के पास दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र का प्रभाव बना हुआ है. पूर्वी झारखंड और ओडिशा में भी निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है. मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में 4 से 6 अक्टूबर के बीच भारी बारिश का अंदेशा है. साथ ही गोवा, दक्षिणी कोंकण और दक्षिण- मध्य महाराष्ट्र में भी 4 से 8 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

ii) Isolated heavy rainfall very likely over south Konkan & Goa and south Madhya Maharashtra during 04th-08th October, 2021.

