Weather Updates: दिल्ली में मॉनसून पर ब्रेक! यूपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें मौसम

Today Weather Forecast Updates: बिहार के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ेगा और फिर धीरे-धीरे कमजोर हो जाएगा. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक आज (रविवार) यानी 03 अक्टूबर को हरियाणा के दादरी, मट्टनहेल, कोसली जबकि उत्तर प्रदेश के शामली, कांधला, बदायूं, फिरोजाबाद और आस-पास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश हो सकती है.

03/10/2021: 13:25 IST; Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of Charkhi Dadri, Mattanhail, Kosali (Haryana) Shamli, Kandhla, Sahaswan, Badayun, Firozabad (U.P.) during next 2 hours. pic.twitter.com/cGgpS2ptaY



स्थानीय मौसम विभाग ने लखनऊ सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 07 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है. इसके बाद बारिश की गतिविधियों पर लगभग विराम लग जाएगा. मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि अगले 2 दिन बादलों की आवाजाही के बीच लखनऊ, बलिया, वाराणसी, बहराइच, सुलतानपुर, अमेठी, अयोध्या, बांदा, प्रयागराज सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

दिल्ली में सामान्य से अधिक तापमान

दिल्ली में आज (रविवार) न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम में सामान्य से पांच डिग्री अधिक है. मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है. अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की उम्मीद है. पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में अब मॉनसून की बारिश होने की संभावना नहीं हैं.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर है. यह समुद्र तल से 5.8 किमी ऊपर तक फैला हुआ है. वहीं, गंभीर चक्रवात शाहीन ओमान की खाड़ी और इससे सटे पूर्वोत्तर अरब सागर के ऊपर बना हुआ है. इसके धीरे-धीरे कमजोर होने की संभावना है. यह 4 अक्टूबर को ओमान तट को एक चक्रवाती तूफान के रूप में पार कर सकता है.

SCS ‘Shaheen’ over Gulf of Oman & adjoining northwest Arabian Sea, lay centred at 0830 hrs IST of today, near 24.2°N/59.0°E, about 90 km northeast of Muscat (Oman).Very likely to cross Oman coast around 57°E, during early hours of 4th October 2021, as a Severe Cyclonic Storm. pic.twitter.com/DFcpAFXes7