भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का दिखा अलग अंदाज, बच्ची को कंधे पर बैठाए नजर आए

राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 44वां दिन है. तीन दिन आंध्रप्रदेश में रहने के बाद यात्रा एक बार फिर कर्नाटक पहुंच गई है. शुक्रवार को आंध्र के कुरनूल से शुरू हुई यात्रा कर्नाटक के रायचूर तक पहुंचेगी. कांग्रेस के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार समेत कई नेता राहुल की इस पदयात्रा में साथ चलते दिखे.

इससे पहले आंध्रप्रदेश में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात की. इस दौरान राहुल गांधी अलग अंदाज में दिखे. कभी वे बच्चों को गले लगाते दिखे तो कभी यात्रा के दौरान एक बच्ची को कंधे पर बैठाया. उन्होंने बच्ची को एक टॉफी भी दी. इस दौरान राहुल गांधी को कुछ वृद्ध महिलाओं का स्नेह और आशीर्वाद भी मिला.

राहुल गांधी ने आंध्रप्रदेश में किसानों के एक गुट से भी मुलाकात की. इस दौरान किसानों ने राहुल गांधी को अपनी समस्याओं के बारे में बताया.

