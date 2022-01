Bulli Bai: 'किसके इशारे पर मुस्लिम महिलाओं का अपमान...', महबूबा के सवाल, राहुल ने भी साधा निशाना

Bulli Bai ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगाए जाने को लेकर देश में अब राजनीति तेज हो गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इसको लेकर केंद सरकार पर तंज कसा है.

ऐप पर 100 प्रभावशाली मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाए जाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए ट्विटर पर लिखा, 'महिलाओं का अपमान और सांप्रदायिक नफ़रत तभी बंद होंगे जब हम सब एक आवाज़ में इसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे. साल बदला है, हाल भी बदलो- अब बोलना होगा!'

वहीं मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ इस प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक बातें लिखे जाने को लेकर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.

महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर लिखा, 'यह शर्मनाक है कि मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक काम करने वाले अपराधियों को खुली छूट दी जाती है, चाहे वह मुसलमानों के नरसंहार का खुला आह्वान हो या ऑनलाइन मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाना, यह स्पष्ट है कि इन तत्वों को सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण प्राप्त है.

Appalling that the criminals behind such derogatory & demeaning actions against muslim women are given a free run. Whether its open calls for genocide of muslims or targeting muslim women online it is clear that these fringe elements enjoy the patronage of those in power https://t.co/EayNZ9cXml