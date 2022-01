Bulli bai: 100 फेमस मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन लग रही 'बोली', मंत्री बोले- एक्शन होगा

Bulli Bai नाम के ऐप पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है. यहां उनके खिलाफ नफरत और गंदी-गंदी बातें लिखी जा रही हैं. दरअसल, Bulli Bai ठीक उसी तर्ज पर काम करता है जिस तर्ज पर कुछ दिन पहले Sulli Deal app आया था.

Sulli deal को Github पर लॉन्च किया गया था, अब Bulli Bai को भी Github पर लॉन्च किया गया है. Bulli Bai ऐप पर इस बार ट्विटर और फेसबुक पर दमदार मौजूदगी रखने वाली 100 महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है.

मीडिया समेत दूसरे फील्ड की महिलाओं ने कहा है कि इस घटिया प्लेटफॉर्म पर उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है. कई लोगों ने ट्विटर के जरिए इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है. हालांकि, अपनी फोटो पब्लिक होने के बाद एक महिला पत्रकार ने दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई है. शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है.

एक महिला ने ट्वीट किया, ''हालांकि अभी मुझे मेरी फोटो यहां देखने को नहीं मिली. लेकिन मेरा नाम भी Bulli Bai लिस्ट में शामिल है. यह बेहद शर्मनाक है कि हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है. मैं इस सूची को साझा नहीं कर रही क्योंकि कई ऐसी महिलाएं हैं जो इसे सार्वजनिक नहीं करवाना चाहेंगी.''

एक अन्य महिला ने लिखा, ''मैंने इसे कानूनी रूप से आगे बढ़ाने का फैसला किया है. मुस्लिम महिलाओं को बार-बार निशाना बनाना, हमें अपमानित करना बेहद शर्मनाक और भयानक है. इस तरह के व्यवहार को माफ नहीं किया जा सकता. यह आपराधिक है.''

There is one woman's photo in Bulli Bai that is particularly disturbing.



It is of the old mother of a muslim boy who faced a hate crime, and she is still fighting for justice for her son and awaiting for it till date.



Hadd hoti hai yaar. Matlab thoda to girne pe limit laga lo.

— Hussain Haidry (@hussainhaidry) January 1, 2022

एक शख्स ने लिखा, ''Bulli Bai में एक महिला की ऐसी तस्वीर है जो विशेष रूप से परेशान करने वाली है. यह एक मुस्लिम लड़के की बूढ़ी मां की तस्वीर है, जिसे घृणा का सामना करना पड़ा. और वह अभी भी अपने बेटे के लिए न्याय के लिए लड़ रही है और आज तक उसका इंतजार कर रही है.''

शशि थरूर का ट्वीट.

ट्विटर पर कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने लिखा, ''किसी को ऑनलाइन "बेचना" एक साइबर अपराध है और मैं पुलिस से तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान करता हूं. अपराधी दंड के पात्र हैं.''

For context, no arrests, however sites blocked. In the reemergence of #BulliDeals after #SulliDeals here are my letters to Hon. IT Minister. Dated 30th July&6th September 2021. Received a response on 2nd November. The clubhouse auctioning was to be my zero hour intervention. pic.twitter.com/WvltiAH77U

इधर, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने Bulli Deals को लेकर सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन साइटों को ब्लॉक कर दिया. Sulli Deals के बाद Bulli Deals के आने को लेकर उन्हें 30 जुलाई और 6 सितंबर को सूचना एंव प्रसारण मंत्री को लेटर लिखा था, जिसका जवाब दो नवंबर को मिला.

Sir,Thank you.With due respect I had shared with you that besides blocking the platform punishing the offenders creating such sites is important.I hope @HMOIndia & @GoI_MeitY will support @MumbaiPolice to find these culprits&make them as well as platforms accountable #BulliDeals https://t.co/o1wXAnJVYq

वहीं सूचना तकनीक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सफाई देते हुए कहा है कि गिटहब ने उन्हें एक जनवरी की सुबह को ही बताया है कि इस यूजर को ब्लॉक कर दिया गया है. Computer Emergency Response Team और पुलिस इस बारे में आगे की कार्रवाई कर रहे हैं. इसके जवाब में प्रियंका चतुर्वेदी ने अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद किया है.

Maharashtra Cyber Police and Mumbai Cyber Cell have already initiated the inquiry and an FIR is being filed in this regard. Be assured, we will take this to a logical end with the culprits facing the law. https://t.co/H5qZ3tkixe

— Satej (Bunty) D. Patil (@satejp) January 1, 2022

दूसरी तरफ, महाराष्ट्र के गृहमंत्री सतेज पाटिल (Satej D. Patil) ने अपने बयान में Bulli Bai को बहुत ही परेशान करने वाला और शर्मनाक बताया. उन्होंने कहा, ''मैंने इसके लिए सख्त निर्देश दिया है और वे इस पर काम कर रहे हैं. हालांकि महाराष्ट्र साइबर पुलिस और मुंबई साइबर सेल ने पहले ही जांच शुरू कर दी है और इस संबंध में FIR दर्ज की जा रही है. निश्चिंत रहें, हम दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे.''