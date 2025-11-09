scorecardresearch
 

दिलजीत दोसांझ के लाइव कॉन्सर्ट में लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, सिंगर को मिली धमकी

पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी गुंडों से लगातार धमकियां मिल रही हैं. आतंकी पन्नू की धमकी के बाद, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में उनके कॉन्सर्ट में खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए. अब खालिस्तानी गुंडों ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होने वाले उनके अगले शो को भी बाधित करने की धमकी दी है. यह घटना भारतीय कलाकारों पर विदेशों में अलगाववादी प्रोपेगेंडा थोपने के दबाव को उजागर करती है.

दिलजीत दोसांझ के पर्थ कॉन्सर्ट में हंगामा हुआ. (File Photo: ITG)
पंजाबी सुपर स्टार और गायक दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी समर्थकों से लगातार धमकियां मिल रही हैं. हाल ही में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी के बाद, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुए उनके कॉन्सर्ट के दौरान खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए.

पर्थ कॉन्सर्ट में हंगामा
जानकारी के अनुसार, दिलजीत दोसांझ के पर्थ कॉन्सर्ट में कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने घुसकर खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए. हालांकि, इससे कॉन्सर्ट में मौजूद दिलजीत के लाखों प्रशंसकों के उत्साह पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और शो सफलतापूर्वक चला. यह घटना तब सामने आई जब पहले से ही दिलजीत को पन्नू जैसे तत्वों से धमकियां मिल चुकी थीं.

ऑकलैंड में अगले शो को बाधित करने की धमकी
मामला यहीं नहीं रुका है. खालिस्तानी गुंडों ने अब न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होने वाले दिलजीत दोसांझ के अगले प्रदर्शन को बाधित करने की धमकी भी दी है.

इससे पहले, खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने एक वीडियो जारी कर सीधे तौर पर दिलजीत दोसांझ को निशाना बनाया था और उन्हें खालिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी.

भारतीय कलाकारों पर दबाव
दिलजीत दोसांझ को मिल रही ये लगातार धमकियां दिखाती हैं कि कैसे विदेशों में सक्रिय खालिस्तानी तत्व भारतीय कलाकारों और सार्वजनिक हस्तियों पर अपने अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए दबाव बना रहे हैं. हालांकि, दिलजीत और उनके प्रशंसक लगातार इन धमकियों का विरोध कर रहे हैं और उनके शो में भारी भीड़ उमड़ रही है.

