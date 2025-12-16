scorecardresearch
 
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हार गया था भारत', पूर्व CM और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का विवादित बयान

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के ‘पहले दिन हार’ वाले बयान से विवाद खड़ा हो गया है. उन्होंने वायुसेना और सीजफायर पर सवाल उठाए. BJP ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर सेना विरोधी होने का आरोप लगाया है.

पृथ्वीराज चव्हाण ने सेना पर विवादित बयान दिया है (Photo-PTI)
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. चव्हाण ने विवादित बयान देते हुए कहा ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा और भारतीय वायुसेना पूरी तरह से ठप रही.

चव्हाण ने कहा कि 7 मई को करीब आधे घंटे तक चली हवाई झड़प में भारतीय पक्ष को भारी नुकसान हुआ, चाहे लोग इसे मानें या न मानें. उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि इस दौरान भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए गए और वायुसेना का एक भी विमान उड़ान नहीं भर सका.

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर की पूरी सच्चाई देश के सामने नहीं लाई गई है. उनके मुताबिक, युद्ध में नुकसान होना सामान्य है, लेकिन सरकार कुछ तथ्यों को छुपा रही है. उन्होंने कहा कि सेना के स्तर पर जहां रणनीतिक चूक हुई, उसे स्वीकार किया गया है, लेकिन सरकार सच सामने नहीं आने दे रही.

सीजफायर पर उठाए सवाल

चव्हाण ने यह भी दावा किया कि विदेशी मीडिया भारत को ज्यादा नुकसान होने की बात कर रहा है, और चीन की वजह से पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि भारत के किसी भी विमान के उड़ते ही चीन को इसकी जानकारी मिल जाती है, जो पाकिस्तान तक पहुंचा दी जाती है, जिससे भारत का “सरप्राइज एलिमेंट” खत्म हो जाता है.

यह भी पढ़ें: तुर्किए मेड पाकिस्तानी ड्रोन को भारतीय सेना ने प्रदर्शनी में लगाया, ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया था

इतना ही नहीं, चव्हाण ने 10 मई की लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि उस दिन वायुसेना को पूरी तरह अलग रखा गया और जमीनी स्तर पर कार्रवाई हुई. इसके बावजूद सीज़फायर क्यों किया गया, यह सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सीज़फायर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में कराया गया, जिसे प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं कर रहे हैं.

बीजेपी हुई हमलावर

चव्हाण के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा पलटवार किया है. BJP ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय सशस्त्र बलों से “नफरत” है और वह सेना का मनोबल गिराने की कोशिश कर रही है.

आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था. इस अभियान में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाया गया और 100 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी.

सरकार ने भारतीय लड़ाकू विमानों के गिराए जाने से जुड़ी रिपोर्टों को पहले ही भ्रामक और संदर्भ से बाहर बताया है, लेकिन चव्हाण के बयान ने एक बार फिर इस मुद्दे को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है.

