पहले ओबामा, फिर ट्रंप और अब बाइडेन के साथ मोदी की केमिस्ट्री हिट... ये 10 तस्वीरें हैं गवाह

जर्मनी के बावेरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली. दोनों की ये केमिस्ट्री तब देखी गई, जब मोदी कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से बात कर रहे थे, तभी पीछे से बाइडेन आ गए. इसके बाद बाइडेन ने मोदी से हाथ मिलाया और गर्मजोशी से बात की.

ये वाकया G7 समिट के दौरान हुआ. G7 की बैठक के बाद जब मोदी और ट्रूडो बात कर रहे थे, तभी पीछे से बाइडेन आए और उन्होंने पीएम मोदी को थपकी दी. इसके बाद मोदी ने उनकी तरफ देखकर हाथ बढ़ाया. फिर मोदी, बाइडेन और ट्रूडो आपस में बातचीत करते रहे. इस पूरे वाकये का एक वीडियो भी सामने आया है.

#WATCH | US President Joe Biden walked up to Prime Minister Narendra Modi to greet him ahead of the G7 Summit at Schloss Elmau in Germany.



(Source: Reuters) pic.twitter.com/gkZisfe6sl