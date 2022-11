पुरी: 2 KM पैदल चलकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 

देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए करीब दो किलोमीटर की दूरी पैदल तय की. इस दौरान मंदिर जाते समय श्रद्धालुओं ने राष्ट्रपति का अभिनंदन भी किया.

In a rare gesture, President Droupadi Murmu walked about two kilometers to seek the blessings of Lord Jagannath at Puri. Devotees greeted the President on her way to the temple. pic.twitter.com/b6C8IQQZnr