सिंगर जुबीन गर्ग डेथ केस... असम पुलिस ने दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट परिजनों को सौंपी

असम पुलिस ने सिंगर जुबीन गर्ग की दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट उनकी पत्नी गरिमा सैकिया को सौंप दी है. इससे पहले गुरुवार को उन्हें सिंगापुर में की गई पहली पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट दी गई थी. विशेष जांच टीम (SIT) की देखरेख में यह रिपोर्ट गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में किए गए पोस्टमॉर्टम के आधार पर तैयार की गई थी.

सिंगर जुबीन गर्ग की दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सौंपी गई. (Photo: Representational)
सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के बाद उनके फैंस गम में डूबे हुए हैं. सिंगर की मौत के मामले की जांच भी चल रही है कि आखिर मौत के पीछे वजह क्या था. अब इस मामले में जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग को दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सौंपी गई है. इससे पहले गुरुवार को उनके पास सिंगापुर में की गई पहली पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पहुंचाई गई थी.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) का एक अधिकारी गरिमा के घर काहिलिपारा इलाके में गया और दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट उन्हें सौंपी. इस रिपोर्ट में गर्ग की मौत के कारणों का विस्तृत ब्योरा शामिल है और इसे उनके अंतिम संस्कार से पहले 23 सितंबर को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) में किया गया था.

पोस्टमॉर्टम के बाद विसरा सैंपल केंद्रीय फोरेंसिक लैबोरेटरी (CFL) दिल्ली भेजा गया, जहां उसकी जांच की गई. इसके तहत उनकी मौत के पीछे के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

दरअसल, सिंगर जुबीन गर्ग की मौत सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी. नॉर्थईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने पहुंचे थे. इस इवेंट को श्यामकानु महंता और उनकी कंपनी ने आयोजित किया था. इस मामले में फेस्टिवल आयोजक, जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और उनके दो टीम मेंबर शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंता को अरेस्ट किया गया है और उन्हें 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है.

असम सरकार ने इस मामले में एक एकल न्यायिक आयोग भी गठित किया है, जो मामले की जांच कर रहा है. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा था कि राज्य सरकार ने सिंगापुर में की गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट गरिमा को सौंप दी. उन्होंने यह भी कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक करना गरिमा का अधिकार है. इस बीच, पुलिस और SIT की टीम लगातार सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
