PM मोदी बोले- विपक्ष के नेता तीखे से तीखा सवाल पूछें, लेकिन सरकार को जवाब देने का मौका भी दें

संसद के मॉनसून सत्र की आज (सोमवार) से शुरुआत हो रही है. सत्र की शुरुआत से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष के लोग तीखे से तीखे सवाल पूछें, लेकिन सरकार को जवाब देने का मौका भी दें ताकि आम जनता तक सरकार की आवाज़ पहुंच पाए.

