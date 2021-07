संसद में गूंजेगा Pegasus हैकिंग विवाद, कई सदस्यों ने दिया नोटिस, राहुल ने सरकार को घेरा

संसद के मॉनसून सत्र (Parliament Monsoon Session) में इस बार सरकार और विपक्ष के बीच तीखी जंग होने के आसार हैं. सत्र की शुरुआत से पहले ही एक ऐसा मुद्दा सामने आया है, जिसने हर किसी को हिला दिया है. अंतरराष्ट्रीय मीडिया द्वारा दावा किया गया है कि Pegasus सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से भारत (India) में कई पत्रकारों, नेताओं और अन्य लोगों के फोन हैक किए गए थे. इस खुलासे को लेकर अब सोमवार को संसद में हंगामा होने के आसार हैं.

विपक्षी पार्टियों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में इस विषय पर चर्चा की मांग की गई है और स्थगन प्रस्ताव दिया गया है. राज्यसभा में सीपीआई नेता बिनॉय विश्वम, राजद सांसद मनोज झा, AAP सांसद संजय सिंह समेत अन्य कई सांसदों द्वारा इस विषय पर चर्चा की मांग की गई है.

इन नेताओं के अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा है. राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमें पता है ‘वो’ क्या पढ़ रहे हैं, जो भी आपके फोन में है. विपक्ष के तीखे तेवरों से साफ है कि इस मसले पर सरकार को संसद में सवालों का सामना करना पड़ सकता है.

We know what he’s been reading- everything on your phone!#Pegasus https://t.co/d6spyji5NA