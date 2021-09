आज SCO बैठक को संबोधित करेंगे PM, रूस-चीन-PAK समेत इन देशों के नेता रहेंगे मौजूद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) शुक्रवार को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) देशों की बैठक को संबोधित करेंगे. इस बार ये बैठक ताजिकिस्तान के दुशाम्बे में हो रही है, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मीटिंग में अपना संबोधन देंगे.



अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात हैं और वहां तालिबान (Taliban) की सरकार बनने को लेकर भी इस बैठक में अहम चर्चा हो सकती है. भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर पहले से ही दुशाम्बे में मौजूद हैं.



विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दुशाम्बे में ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और कई मसलों पर दोनों देशों के बीच में चर्चा हुई. इसके अलावा एस. जयशंकर ने ईरान, अर्मेनिया और उजबेकिस्तान के मंत्रियों से भी यहां पर मुलाकात की.



Met Chinese FM Wang Yi on the sidelines of SCO Summit in Dushanbe.



Discussed disengagement in our border areas. Underlined that progress in this regard is essential for restoration of peace and tranquillity, which is the basis for development of bilateral ties. pic.twitter.com/wmO0sxeWwL