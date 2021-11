जब इजरायली पीएम ने मोदी से कहा, 'आप बहुत पॉपुलर हैं, मेरी पार्टी ज्वॉइन कीजिए', देखें Video

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट (Naftali Bennett) के बीच मंगलवार को मुलाकात हुई. ये मुलाकात ग्लासगो में चल रहे COP26 समिट के दौरान हुई. इस दौरान इजरायली पीएम बेनेट ने पीएम मोदी को उनकी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया.

इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. इस वीडियो में इजरायल के प्रधानमंत्री बेनेट पीएम मोदी से कह रहे हैं, 'आप इजरायल में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं. आइए और मेरी पार्टी ज्वॉइन कीजिए.' बेनेट की इस बात पर पीएम मोदी ठहाके मारकर हंसने लगे.

Israel's PM Bennett to @narendramodi : You are the most popular man in Israel. Come and join my party pic.twitter.com/0VH4jWF9dK

बेनेट और पीएम मोदी के बीच ये पहली औपचारिक मुलाकात थी. इसी साल जून में बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) चुनाव में हार गए थे, जिसके बाद नफ्ताली बेनेट इजरायल के प्रधानमंत्री चुने गए थे.

भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी बयान में बताया गया कि दोनों नेताओं के बीच हाई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के विस्तार को लेकर चर्चा हुई. विदेश मंत्रालय ने ये भी बताया कि बेनेट ने भारत-इजरायल दोस्ती को दोबारा शुरू करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहूदी और भारतीय सभ्यताओं का गहरा रिश्ता है.

Enhancing friendship with Israel.



Prime Ministers @narendramodi and @naftalibennett had a fruitful meeting in Glasgow. Both leaders discussed deepening various avenues of cooperation for the benefit of our citizens. pic.twitter.com/QnzdCmgijT