PM मोदी बोले- मानवता पर सबसे बड़ा खतरा है कोरोना, वैक्सीन ही सबसे प्रमुख हथियार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया. पीएम मोदी ने इस दौरान कोरोना संकट के कहर का जिक्र किया, साथ ही भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में उतारने की बात कही. पीएम ने कहा कि कोरोना के कारण दुनिया में बड़ी लकीर खिंच गई है, जिसके बाद पहले और बाद की दुनिया में बड़ा अंतर होगा.



कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये महामारी सदियों में सबसे भयानक रही है, जिसने कई लोगों की जान ले ली. पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने काफी तबाही मचाई. हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ रहे हैं, वैक्सीन का काम भी जारी है.

