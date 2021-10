PM मोदी ने लॉन्च किया Indian Space Association, जानें क्या करेगा काम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इंडियन स्पेस एसोसिएशन (Indian Space Association) लॉन्च किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर अंतरिक्ष के क्षेत्र में सुधार को लेकर सरकार के दृष्टिकोण की चर्चा की. प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही ये भी बताया कि ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन किस तरह से काम करेगा.

पीएम मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष सुधारों के लिए हमारा दृष्टिकोण चार स्तंभों पर आधारित है. नवाचार में निजी क्षेत्र की स्वतंत्रता, एक सहायक के रूप में सरकार की भूमिका, युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और अंतरिक्ष क्षेत्र को आम आदमी की प्रगति के लिए एक संसाधन के रूप में देखना. उन्होंने कहा कि हमारा स्पेस सेक्टर 130 करोड़ देशवासियों की प्रगति का एक बड़ा माध्यम है.

