पीएम मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन पर दी बधाई, मिलकर लिया आशीर्वाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को उनके जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी है. लालकृष्ण आडवाणी आज 93 साल के हो गए. पीएम मोदी एलके आडवाणी से मिलने के लिए उनके आवास पर भी गए और उनका आशीर्वाद लिया.

बहरहाल, पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'भाजपा को जन-जन तक पहुंचाने के साथ देश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले श्रद्धेय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई. वे पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ही देशवासियों के प्रत्यक्ष प्रेरणास्रोत हैं. मैं उनकी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता हूं.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. अमित शाह ने ट्वीट कर बताया कि आज आदरणीय आडवाणी जी के जन्मदिवस के अवसर पर उनसे भेंट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि वो सदैव स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों.

अमित शाह के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एलके आडवाणी से मिलने पहुंचे थे. उन्होंने भी वरिष्ठ बीजेपी नेता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान एलके आडवाणी ने केक भी काटा.

#WATCH Delhi: Prime Minister Narendra Modi visits senior BJP leader Lal Krishna Advani's residence to celebrate latter's birthday today.



