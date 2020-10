जन्मदिन पर अमिताभ बच्चन ने फैन्स को कहा शुक्रिया, बोले- आपका प्यार ही सबसे बड़ा तोहफा है

शहंशाह अमिताभ बच्चन आज अपना 78वां जन्मदिन मना रहे हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर उनके लिए बर्थडे विशेज का तांता लगा हुआ है. फैन्स अपने फेवरेट बिग बी के लिए प्यार और इज्जत व्यक्त कर रहे हैं. ऐसे में आज के दिन को खास बनाने के लिए अमिताभ बच्चन ने फैन्स का शुक्रिया अदा किया है. उन्होंने ट्विटर पर अपनी फोटो शेयर की है.

अमिताभ बच्चन ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'आपकी दरियादिली और प्यार इस 11 अक्टूबर के लिए मेरा सबसे बेहतरीन तोहफा है. मैं आपसे और कुछ नहीं मांग सकता.' फोटो में अमिताभ हाथ जोड़कर मुस्कुराते नजर आ रहे हैं. वहीं एक और फोटो में अलग-अलग भाषाओं में धन्यवाद लिखा हुआ है.

T 3687 - .. your generosity and love be the greatest gift for me for the 11th .. I cannot possibly ask for more ..🙏 pic.twitter.com/Val1wZCMNh

बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के सेलेब्स ने किया बर्थडे विश

बता दें कि आज फैन्स के साथ-साथ बॉलीवुड के सेलेब्स भी अमिताभ को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं. स्टार्स जैसे आयुष्मान खुराना, अनुष्का शर्मा और अजय देवगन संग अन्य ने अमिताभ को जन्मदिन की बधाई दी.

आयुष्मान ने फिल्म गुलाबो सिताबो से फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'जन्मदिन की हार्दिक बधाई अमित जी... बचपन से आपके साथ काम करने का सपना था, वह पूरा हुआ तो मानो जीवन धन्य हो गया. आपने जितना इस इंडस्ट्री के लिए किया है वह अतुल्य है. हम सब आजीवन आपके आभारी रहेंगे.'

Many happy returns of the day dear Amitji. Prayers and best wishes for a great year ahead Sir 🎂 @SrBachchan pic.twitter.com/joqUulMPUy

वहीं अजय देवगन ने अमिताभ संग फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'जन्मदिन की ढेरों बधाईयां अमित जी. आने वाले साल के लिए आपको शुभकामनाएं.' अनुष्का शर्मा ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे अमिताभ सर. हम सभी को प्रेरित करने का शुक्रिया. हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो हमें आपकी बेहतरीन परफॉरमेंस देखने को मिली. आप सही में एक लेजेंड हैं.'

My Dearest Big Brother, Big B of Indian Cinema, a Power house of talent,my forever guiding light,the One & Only Amit Ji @SrBachchan Here's wishing you a wonderful birthday! May you continue to amaze audiences with your brilliance and keep inspiring us for many many years to come!