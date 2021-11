PM Modi Glasgow Visit: दो दिन के दौरे पर ग्लासगो पहुंचे पीएम मोदी, बोरिस जॉनसन से करेंगे मुलाकात, जानें पूरा कार्यक्रम

PM Narendra Modi Glasgow Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन पर हो रही 26वीं कॉर्पोरेशन ऑफ पार्टीज (COP26) में हिस्सा लेने के लिए ग्लासगो पहुंच गए हैं. पीएम मोदी 1 और 2 नवंबर को दो दिन के दौरे पर ग्लासगो में रहेंगे. इस दौरान सोमवार शाम को पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे. पीएम मोदी जैसे ही ग्लासगो में उतरे, वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने 'मोदी है भारत का गहना' गाना गाकर उनका स्वागत किया.

#WATCH | Glasgow, UK | Indian community sings 'Modi Hai Bharat Ka Gehna' during interaction with Prime Minister Narendra Modi after his arrival at the hotel. pic.twitter.com/Hq2y7bSWEd

यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) की ओर से हो रही 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑप पार्टीज (COP26) रविवार से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू हो गई है और 12 नवंबर तक चलेगी. इस समिट में करीब 200 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और इसमें 2030 तक उत्सर्जन में कटौती करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी.

Landed in Glasgow. Will be joining the @COP26 Summit, where I look forward to working with other world leaders on mitigating climate change and articulating India’s efforts in this regard. pic.twitter.com/G4nVWknFg1