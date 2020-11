वियना में आतंकी हमले पर PM मोदी ने जताया दुख, बोले-संकट की घड़ी में ऑस्ट्रिया के साथ

वियना में हुए आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जाहिर किया है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि वे ऑस्ट्रिया में हुए कायरना आतंकी हमले से बेहद दुखी हैं. पीएम मोदी ने कहा है कि इस संकट की घड़ी में भारत ऑस्ट्रिया के साथ है. हमारी संवेदनाएं इस हमले के पीड़ितों और परिवारों के साथ है.

बता दें कि वियना में हुए इस आतंकी हमले में अब तक इस हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों ने इस हमले की निंदा की है.

Deeply shocked and saddened by the dastardly terror attacks in Vienna. India stands with Austria during this tragic time. My thoughts are with the victims and their families.