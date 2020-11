ऑस्ट्रिया: विएना में गोलीबारी में सात की मौत, कई घायल, एक हमलावर भी हुआ ढेर

यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के विएना शहर में एक यहूदी उपासनागृह समेत 6 अलग-अलग जगहों पर हथियारबंद लोगों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया. डेली मेल की खबर के मुताबिक इस आतंकी वारदात में अब तक एक हमलावर समेत 7 लोगों की मौत हो चुकी है. विएना पुलिस विभाग के अनुसार इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं.

विएना पुलिस द्वारा किए गए एक ट्वीट में बताया गया है कि रात 8 बजे गोलीबारी की घटना हुई जिसमें कई राउंड गोलियां चलीं. ट्वीट में आगे बताया गया है कि कई संदिग्ध रायफल से लैस नजर आए हैं. गोलीबारी की घटना शहर के 6 अलग-अलग जगहों पर हुई है. इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं जिनमें एक ऑफिसर भी शामिल है. जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है. इसके अलावा पुलिस अधिकारियों द्वारा एक संदिग्ध हमलावर को मार गिराया गया है.

CONFIRMED at the moment:

*08:00 pm: several shots fired, beginning at Seitenstettengasse

*several suspects armed with rifles

*six different shooting locations

* one deceaced person, several injured (1 officer included)

*1 suspect shot and killed by police officers #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

विएना पुलिस ने अपने एक अन्य ट्वीट में लोगों को इस हमले के प्रति सावधानी बरतने को कहा है. लोगों को सावधानी बरतने की सलाह देने के साथ ही साथ पुलिस ने अफवाहों से भी दूर रहने को कहा है. पुलिस ने लिखा, "कृपया किसी भी अफवाहों, आरोपों, अटकलों या पीड़ितों की अपुष्ट संख्याओं को न देखें - वो किसी भी तरह की मदद नहीं करता है! अंदर रहें! आश्रय लें, सार्वजनिक स्थानों से दूर रहें."

Vienna public Transports do not stop in the 1st district until further notice! Stay inside and way from public places! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

इस बीच, सशस्त्र संदिग्धों में से एक को सिनेगॉग से बाहर निकलते देखा जा सकता है. हमलावर ने भागने से पहले गोलीबारी भी की थी. ऑस्ट्रिया के आंतरिक मामलों के मंत्री कार्ल नेहमर ने सोमवार देर रात कहा कि मध्य विएना में एक प्रमुख उपासनागृह के पास हुई गोलीबारी एक आतंकवादी हमला जैसा ही प्रतीत होता है.

BREAKING: Reports of a shooting at a #Vienna synagogue with casualties. This is a video from the scene. My heart is caught in my throat and I am praying for all involved. pic.twitter.com/YomV3QBVQj — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) November 2, 2020

लोगों को प्रभावित इलाकों में घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही उन स्थानों पर सार्वजनिक परिवहन को भी रोक दिया गया है. पुलिस विभाग ने इस बारे में ट्वीट भी किया था. पुलिस ने अपने ट्वीट में लिखा, "विएना का सार्वजनिक परिवहन अगले सूचना तक फर्स्ट जिले में नहीं रुकेगा! सार्वजनिक स्थानों से दूर रहें और अंदर रहें!"

इसके साथ ही पुलिस ने एक लिंक भी साझा किया है ताकि लोग इस घटना से जुड़े वीडियो और तस्वीरें उन तक भेज सकें. गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर इस घटना के कई वीडियो उपलब्ध हैं.